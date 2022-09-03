كييف: مقتل أكثر من 49 ألف جندي روسي منذ غزو أوكرانيا

أعلنت أوكرانيا القضاء على 49 ألفا و50 من القوات الروسية، منذ بدء غزو الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم السبت، بينهم 350 أمس الجمعة فقط.

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على موقع فيسبوك، بحسب ما أوردته اليوم السبت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وبحسب البيان، دمر "المدافعون" الأوكرانيون 2034 دبابة، و4403 عربات مدرعة، و1134 نظام مدفعية، و293 منظومة صواريخ متعددة، و153 وحدة للدفاع الجوي، و235 طائرة حربية، و205 مروحيات.

كما تم تدمير 864 مسيرة للعمليات التكتيكية، و203 صواريخ كروز، و15سفينة/ زورق، و3268 عربة وصهريج وقود، و105 وحدات من المعدات المتخصصة منذ بدء الغزو.

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