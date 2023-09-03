إسرائيل تبدأ عملية شراء 25 طائرة مقاتلة من طراز إف-35

بدأت وزارة الدفاع الإسرائيلية عملية شراء 25 طائرة مقاتلة أمريكية من طراز "إف- 35" من صنع شركة لوكهيد مارتن، بحسب إسرائيلي الأحد.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن وزارة الدفاع بدأت عملية شراء السرب الثالث من طائرات "إف-35"، ويتكون من 25 طائرة، من الولايات المتحدة، بهدف استكمال الموافقة وتوقيع الصفقة خلال الأشهر المقبلة، على أن تشمل الدعم والصيانة.

ومع نهاية الصفقة، سيكون لدى إسرائيل 75 مقاتلة من هذا الطراز، ومن المقرر أن يبدأ تسليم المقاتلات الجديدة عام 2027 بمعدل 3 طائرات سنويا، وتبلغ تكلفة الصفقة 3 مليارات دولار من أموال المساعدات الأمريكية لإسرائيل، وفقا للصحيفة.

وحتى الساعة 12: 30 بتوقيت غرينتش لم تصدر إفادة من وزارة الدفاع الإسرائيلية في هذا الشأن.

وتحصل إسرائيل، أحد أوثق حلفاء الولايات المتحدة، على مساعدات أمريكية بقيمة 38 مليار دولار خلال الفترة بين 2017

و2028، كجزء من التزام طويل الأجل تعهدت به إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (2009-2017).

وفي يونيو 2016، بدأت إسرائيل في شراء طائرات "إف- 35"، وهي أول دولة بعد الولايات المتحدة تحصل على تلك المقاتلات.

وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك طائرات "إف-35"، المقاتلات الأكثر تقدما في العالم والتي تتميز بقدرتها على التخفي ويمكن استخدامها لجمع المعلومات الاستخبارية والضرب في عمق أراضي الخصم والانخراط في معارك جوية.