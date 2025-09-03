نتنياهو يصف رئيس وزراء بلجيكا بأنه ضعيف لعزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، نظيره البلجيكي بارت دي فيفر، بأنه «قائد ضعيف» لعزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين أسوة بدول أوروبية أخرى.

وبحسب ما نشرته «فرانس برس»، قال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه: «رئيس الوزراء البلجيكي دي فيفر هو قائد ضعيف يسعى لمهادنة الإرهاب من خلال التضحية بإسرائيل. إنه يريد إطعام التمساح على أمل أن يؤجل التهامه لبلجيكا. إسرائيل لن توافق على ذلك، وستواصل الدفاع عن نفسها»، وفقًا لتعبيره.

وأعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، الثلاثاء، أنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الجاري، لتنضم بذلك إلى دول أخرى أبرزها فرنسا وكندا.

وكتب بريفو في منشور على منصة «إكس» أنّ «بلجيكا ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتّحدة، وهناك عقوبات صارمة على الحكومة الإسرائيلية».

وأضاف أنّ «بلجيكا ستنضمّ إلى الدول الموقّعة على إعلان نيويورك، ممهدة الطريق نحو حلّ الدولتين، وبالتالي الاعتراف بهما»، مطالباً إطلاق سراح الرهينة الأخير في غزة وانسحاب حماس من أي سلطة.

وفي أغسطس الماضي، هاجم نتنياهو نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز، الذي أعلن أن بلاده تنوي الاعتراف بفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر الجاري.

وقال نتنياهو: «سيذكر التاريخ ألبانيز على حقيقته: سياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا».

وتعترف حاليا 147 دولة بدولة فلسطين، بينها روسيا، فيما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» ضد منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2024.

ومنذ ذلك العام، انضمت عشر دول جديدة لقائمة المعترفين بفلسطين، تشمل أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.