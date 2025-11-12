المتهم بتخريب خط نورد ستريم ينهي إضرابه عن الطعام في سجن إيطالي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أنهى رجل أوكراني مسجون في إيطاليا، ومتهم بالتورط في تفجير خطي أنابيب الغاز نورد ستريم في بحر البلطيق عام 2022، إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف حبسه، وفقا لما ذكر محاموه اليوم الثلاثاء.

ويعتبر المتهم (49 عاما)، الذي تم التعريف به باسم "سيرهي ك" تماشيا مع قوانين الخصوصية الألمانية، العقل المدبر المزعوم وراء الهجمات على خطي أنابيب الغاز الروسيين بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

ويتهمه ممثلو الادعاء الألمان بالتسبب في الانفجار في خطي الأنابيب والتخريب المخالف للدستور. ولذلك ستتم محاكمته في ألمانيا.

وذكر محامي المتهم نيكولا كانيستريني أنه بدأ إضرابا عن الطعام منذ 31 أكتوبر وفقد 9 كيلوجرامات.

وأضاف كانيستريني أن السلطات الإيطالية منحت الرجل الأوكراني "ضمانات رسمية، ولذلك قرر إنهاء إضرابه.

ويعاني المتهم من حساسية مفرطة من الجلوتين، وأكدت له السلطات له أنه سيحصل على غذاء يوافق احتياجاته.

كان الرجل الأوكراني قد وجه اتهامات خطيرة ضد السلطات الإيطالية، متهما إياها بسوء المعاملة أثناء فترة احتجازه.

وقال في رسالة نقلها محاميه أمس الإثنين: "يتم احتجازى تحت حراسة مسلحة، في عزلة تامة وتحت مراقبة مستمرة".

ومن المقرر أن يتم تسليم الرجل إلى ألمانيا لمحاكمته جنائيا.