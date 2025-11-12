وافقت مقاطعة ريفية في كانساس على دفع ما يزيد قليلا عن 3 ملايين دولار وتقديم اعتذار بسبب مداهمة نفذتها أجهزة إنفاذ القانون على صحيفة أسبوعية في بلدة صغيرة في أغسطس 2023، وهو ما أثار احتجاجا واسعا حول حرية الصحافة، حسبما قال رئيس تحرير الصحيفة اليوم الثلاثاء.

وكانت مقاطعة ماريون من بين المدعى عليهم المتعددين في خمس دعاوى قضائية اتحادية رفعتها الشركة التي تنشر صحيفة "مارين كاونتي ريكورد"، وناشرها، وورثة والدته الراحلة جوان ماير، والمالك المشارك للصحيفة، وموظفو الصحيفة، وعضو سابق في مجلس مدينة ماريون تمت مداهمة منزله أيضا.

وقال إريك ماير، رئيس تحرير وناشر الصحيفة، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إنه يأمل أن يكون حجم المبلغ كبيرا بما يكفي لردع الإجراءات المماثلة ضد المؤسسات الإخبارية في المستقبل.وأضاف : "الهدف ليس الحصول على المال. المال رمزي". وقال: "الصحافة تتعرض أساساً للهجوم".

وأصدر المأمور جيف سويز اعتذارا ذكر فيه الناشر ووالدته الراحلة جوان ماير بالاسم، إلى جانب عضوة المجلس السابقة روث هيربل وزوجها.

وجاء في بيان المأمور: "يرغب مكتب المأمور في التعبير عن خالص أسفه لإريك وجوان ماير وروث ورونالد هيربل لمشاركته في صياغة وتنفيذ أوامر التفتيش الصادرة عن إدارة شرطة مقاطعة ماريون على منازلهم وصحيفة "مارين كاونتي ريكورد".