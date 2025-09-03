محافظ القليوبية يفتتح إدارة العبور التعليمية

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، إدارة العبور التعليمية، وذلك تزامناً مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ157، بحضور مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والمهندس محمد سلامة مدير عام الأبنية التعليمية بالقليوبية، والمهندس رضا خطاب رئيس مجلس الأمناء بمدينة العبور، ومدير الإدارة التعليمية بالمدينة.

وأجرى المحافظ، بجولة داخل مبنى الإدارة التعليمية الجديد، المُقام على مساحة 4700 متر مربع، والمكوَّن من بدروم وطابق أرضي وطابقين علويين.

ويضم المبنى قاعة متطورة لتدريب المعلمين، وقاعة للتطوير التكنولوجي، وأخرى للاجتماعات، بجانب الإدارات الخدمية المختلفة، بما يضمن تيسير العمل وتقديم خدمات تعليمية متكاملة على أعلى مستوى.

وأكد المحافظ، أن افتتاح الإدارة التعليمية يأتي في إطار خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير بيئة عمل متطورة تواكب متطلبات العصر للمعلمين والطلاب على حد سواء، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

وهنأ المحافظ، العاملين بالإدارة التعليمية بمناسبة افتتاح المبنى الجديد، مطالباً بحسن استقبال المترددين على المبنى، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

فيما قدم العاملون بالإدارة التعليمية الشكر لمحافظ القليوبية لمشاركته فرحتهم بافتتاح المبنى الجديد ودعمه الدائم والمستمر للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتوفير بيئة العمل المناسبة للعاملين بقطاع التربية والتعليم.