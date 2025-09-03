التشيك توافق على شراء 44 دبابة من طراز ليوبارد من ألمانيا

وافقت الحكومة التشيكية، اليوم الأربعاء، على خطة وزارة الدفاع لشراء 44 دبابة من طراز ليوبارد 2 أيه 8 من ألمانيا، في اتفاق يعد جزءا من خطة تحديث كبيرة للجيش التشيكي في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقالت وزيرة الدفاع التشيكية جانا تشيرنوخوفا، إن التشيك ستدفع أكثر من 34 مليار كرونا (1.6 مليار دولار) مقابل الدبابات، التي ستصل البلاد ما بين 2028 و2031.

وكانت الحكومة التشيكية قد وافقت العام الماضي على شراء ما يصل إلى 77 دبابة ليوبارد في اتفاق تعاوني مع عدة دول أخرى تقودها ألمانيا.

وتعد دبابة ليوبارد 2 ايه 8 أجدد وأحدث نسخة من الدبابة.