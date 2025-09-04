آفاد التركية ترسل 25 طنا من المساعدات لمنكوبي زلزال أفغانستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• المساعدات أعدتها إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" والهلال الأحمر التركي



سلمت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" 25 طنا من المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلازل في أفغانستان.

وأوضح رئيس إدارة المساعدات الإنسانية الدولية في "آفاد" سيف الدين قره بولوت، الأربعاء، أن هذه المساعدات أعدت مع الهلال الأحمر التركي بالتنسيق مع وزارة الخارجية تلبية لطلب أفغانستان.

وأضاف للأناضول، أن طائرة المساعدات من طراز "A400M" التابعة للقوات الجوية التركية أقلعت من ولاية قيصري وسط البلاد إلى مدينة جلال أباد الأفغانية.

وتابع أن الفريق المكلف بإيصال المساعدات سلم الهلال الأحمر الأفغاني قرابة 25 طنا من المساعدات تتضمن طرودا غذائية ومستلزمات نظافة.

وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية العاجلة سيتم تسليمها للمحتاجين في المناطق المتضررة، مؤكدا أن "آفاد" ستواصل أنشطتها لخدمة الإنسانية.

وبلغ عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية كونار شرق أفغانستان، الأحد الماضي، ألفا و411 قتيلا، وأكثر من 3 آلاف مصاب.

وعقب نداء وجهته الحكومة الأفغانية من أجل تقديم المساعدة، أعلنت عدة دول منها الهند وسويسرا والصين وبريطانيا عزمها إرسال مساعدات.

كما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إرسال ألفي حقيبة إغاثية تحتوي على مستلزمات نظافة وملابس وبطانيات وأدوات مطبخ للأسر التي فقدت منازلها جراء الزلزال.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع بعمق 8 كيلومترات، على بُعد 27 كيلومتراً شمال شرق مدينة جلال آباد، قرب الحدود مع باكستان.