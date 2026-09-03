وزير الإنتاج الحربي يبحث مع ممثلي عدد من الشركات بمعرض الدفاع الأول بالبوسنة والهرسك فرص التعاون

التقى الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعدد من ممثلي الشركات والجهات المشاركة بمعرض ومؤتمر الدفاع الأول بدولة البوسنة والهرسك «First Balkan Shield – Defence Industry Expo and Summit 2026»، والمُقام خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر الجاري، بسراييفو.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببناء علاقات راسخة وشراكات تعاونية دولية تستهدف تحقيق المنفعة المشتركة، وتعزيز مساعي التنمية المستدامة.

واستقبل وزير الإنتاج الحربي، بجناح الوزارة بالمعرض ممثلي مجموعة «ويل ويست» المونتينيجرية، وشركات «أصل سان» التركية و«بريتس» و«CNT» البوسنيتين.

وأشار «جمبلاط»، إلى استراتيجية عمل وزارة الإنتاج الحربي الرامية إلى تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات العالمية المناظرة، وتكوين شراكات استراتيجية تسهم في تطوير القدرات الصناعية، بالاستفادة من الخبرات المتقدمة والتكنولوجيات الحديثة، بما يعزز من تنافسية الصناعات الوطنية.

وشهدت هذه اللقاءات بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات التي تم استقبالها بجناح وزارة الإنتاج الحربي، عن تطلعهم للتعاون مع الوزارة والجهات التابعة لها في مجالات عدة، وتحديد مسارات التشارك المقترحة بشكل أكثر دقة خلال الفترة المقبلة.