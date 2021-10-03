عبد العزيز الشايجي وغادة رجب يطلقان ديو «ست الحلوين» بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر

انتهى الفنان الكويتي عبد العزيز الشايجي والمطربة غادة رجب من تسجيل دويتو غنائي جديد باسم "ست الحلوين"،وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 48 لنصر أكتوبر المجيد، ومن المقرر إطلاق الأغنية خلال الساعات المقبلة.

" ست الحلوين " من كلمات الشاعر عماد عبيد وألحان أحمد عز وتوزيع شريف حمدان ومكس وماستر المهندس محمد جودة، وإخراج حسام المهدي.

وأعرب المطرب الكويتى عبد العزيز الشايجي عن سعادته البالغة بتسجيل تلك الأغنية الجديدة التى يهديها لمصر والمصريين،وتشاركه في غنائها الفنانة غادة رجب التي تميزت في تقديم هذا اللون من الأغاني الوطنية، مشيرا إلى أن تلك الأغنية تحمل مشاعر صادقة ومخلصة عن حبه لمصر أرض الكنانة التي ذكرها الله في القرآن "أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين".

وأضاف الشايجي " أن مصر فتحت ولازالت تفتح زراعيها لنجوم الوطن العربي وأنا من عشاق مصر منذ نعومة أظافري فكنت أزورها سنويا بصحبة والدي ووالدتي في الإجازة الصيفية من كل عام وتعلقت بهذا البلد .

وأشار إلى أن الشعب المصري دائما يرفض الانكسار والهوان فالمصريين شعبا وجيشا لا يعرف المستحيل، وهم كما أناديهم في الأغنية التي ستنطلق خلال الساعات المقبلة بالعامية المصرية "رجاله وجدعان من يومكم على وضعكوا ثابتين".

وعن أغنية "ست الحلوين " يقول الشايجي إنه من ضمن كلمات الأغنية "الحاجات الحلوة فيكي كل مادا بشوفها تكتر يحرسك الله أكبر انسى نيلك عمري م أقدر ربنا دايما حاميكي"، وهذا ما آراه اليوم على أرض الواقع في مصر أشياء كثيرة تشهد تغيراً جذرياً في كافة المجالات بمصر نحو الأفضل.

وفيما يخص أعماله المستقبلية قال الفنان عبدالعزيز الشايجي" إنني أقوم الآن بتجربة جديدة في الإنتاج من خلال عمل سيرى النور قريباً، موضحاً أن العمل هو مسلسل للأطفال يشارك فيه نخبة كبيرة من النجوم سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقا.