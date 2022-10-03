ولي العهد السعودي يطلق شركة داون تاون لتطوير مراكز حضرية في 12 مدينة

أطلق ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودية الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين، شركة "داون تاون السعودية" التي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في 12 مدينة في المملكة .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم الاثنين، أن " الشركة ستسهم في تطوير البنية التحتية للمدن وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين وذلك عبر تقديم العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات الأعمال والتسوق والسياحة والترفيه والإسكان".

وستعمل شركة "داون تاون السعودية"على إطلاق مشاريعها في 12 مدينة وهي: المدينة المنورة، الخُبر، الأحساء، بريدة، نجران، جيزان، حائل، الباحة، عرعر، الطائف، دومة الجندل وتبوك حيث تنوي العمل على تطوير أكثر من 10 ملايين متر مربع لمشاريعها المصممة وفق الطابع الحديث والمُستمد من روح مناطق المملكة وثقافتها ونسيجها العمراني المحلي، مع مراعاة تطبيق أحدث المعايير المعتمدة.

ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة من خلال مشاريع"داون تاون السعودية" الإسهام في تعزيز الحركة التجارية والاستثمارية في المدن المختلفة حول المملكة، مما يزيد من جاذبيتها ويعزز الأثر الإيجابي على الاقتصاد المحلي لها .