الفنان محسن منصور ضيف شرف الدورة الرابعة لمهرجان بغداد الدولي للمسرح

يُكرم مهرجان بغداد الدولي للمسرح الفنان محسن منصور مدير فرقة مسرح السلام بالبيت الفني للمسرح، وذلك باعتباره ضيف شرف للدورة الرابعة من المهرجان، والتي تقام تحت شعار "لأن المسرح يضيء الحياة" في الفترة من 10 إلى 18 أكتوبر الجاري.



يأتي احتفاء المهرجان بمنصور تقديرا لاسهاماته وعطاؤه الفني والإبداعي في مجال المسرح والفنون، حسبما نشرت الصفحة الرسمية لدائرة السينما والمسرح العراقية على فيسبوك.



وخلال فيديو نشرته الصفحة دائرة السينما والمسرح العراقية، عبر الفنان محسن منصور عن سعادته بالدعوة التي تلقاها من مهرجان بغداد المسرحي، وقال: "المسرح يضيء الحياة.. شكرًا من كل قلبي".



تقام الرابعة للمهرجان برعاية من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبدعم من وزير الثقافة والسياحة والآثار برئاسة الدكتور أحمد فكاك البدراني، ودعم لوجستي من وزارات الداخلية والدفاع والنقل ودوائر الدولة المختلفة.



وكرم مهرجان بغداد الدولي للمسرح في دورته الماضية الفنانة سهير المرشدي، ضمن مجموعة من الفنانين العرب والعراقيين، ويكرم المهرجان هذا العام مجموعة من المسرحيين العرب منهم، بوسلهام ضعيف من المغرب، وداوود حسين من الكويت "ضيف شرف"، ومحمد العبادي من الأردن، وحمد الرميحي من قطر، ودكتور ميمون الخالدي ومحسن العلي من العراق.