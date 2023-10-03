ميسي يبدأ رحلة علاجه من الإصابة العضلية

بدأ الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي مرحلة التأهيل من الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وخاض ميسي تدريبات فردية اليوم، ولم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق الأمريكي، كما خضع لتدريبات بدنية من أجل التخلص من الإصابة، والبدء في المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وسيغيب البرغوث عن المشاركة مع إنتر ميامي في المباراة المقبلة أمام شيكاغو ضمن منافسات الجولة الـ31 من المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي الممتاز والمقرر صباح يوم الخميس المقبل، ولكن فرص العودة تزداد تدريجيا.

كما تم التأكد من استدعاء ليونيل ميسي للمشاركة في معسكر المنتخب الأرجنتيني القادم استعدادا للمشاركة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.