افتتاح مسجدين بتكلفة 11 مليون جنيه في إيتاي البارود والدلنجات

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، عن الدور الكبير الذي تقوم به الدولة ووزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

وذكرت عازر في بيان لها اليوم، أنه تم افتتاح مسجدين جديدين بمركزي إيتاي البارود والدلنجات بتكلفة إجمالية 11 مليون جنيه بالجهود الذاتية، وهما مسجد الأقرع بمركز إيتاي البارود على مساحة 510 أمتار بتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه (إحلال وتجديد).

بالإضافة إلى مسجد الكبير بمركز الدلنجات على مساحة 400 متر بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه.

وقد تناولت خطبة الجمعة اليوم، والتي جاءت تحت عنوان: "شرف الدفاع عن الأوطان"، التوعية بوجوب وشرف الدفاع عن الوطن، وبيان أن ذلك من أسمى القيم التي دعا إليها الدين الحنيف، وأن حب الوطن والعمل على رفعته وحمايته من أي أخطار يُعد عبادةً يتقرب بها العبد إلى الله.

يأتي ذلك ضمن جهود المشاركة المجتمعية التي تسهم في تشييد وعمارة المساجد بمختلف مدن ومراكز المحافظة، بما ييسر على المواطنين أداء الشعائر الدينية، والاستفادة من برامج التوعية الدينية والخدمات التثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.