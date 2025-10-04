الجزيري وبانزا يدعمان قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة المحلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ضم البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك كل من التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، والأنجولي شيكو بانزا الجناح الأيسر للقائمة التي تواجه غزل المحلة غدا السبت في الدوري.

ويتقابل الزمالك والمحلة ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز.

وتأكد غياب كل من عدي الدباغ وناصر منسي الثنائي الهجومي لإصابات مختلفة فيما يتواصل غياب لاعب خط الوسط محمد شحاتة بسبب استمرار التأهيل من إصابة عضلية.

وكان الجزيري وبانزا قد خرجا من حسابات فيريرا خلال المباريات الماضية، بسبب خلاف مع الثنائي حول عدم الالتزام بالتعليمات خلال المباريات.

وخسر الزمالك مباراته الماضية في غياب الجزيري وبانزا ضد الأهلي بنتيجة 2-1، فيما يسعى للعودة إلى درب الانتصارات أمام المحلة.