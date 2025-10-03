أمريكا: فرق الإطفاء تواصل مكافحة حريق هائل بمصفاة تابعة لشركة شيفرون

تواصل فرق الإطفاء الأمريكية منذ صباح اليوم الجمعة، صب كميات هائلة من المياة لمكافحة الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في مصفاة تابعةلشركة شيفرون خارج لوس أنجليس مباشرة، فيما لا يزال من الممكن مشاهدة ألسنة اللهب والدخان في الهواء على مسافة أميال.

وحث المسئولون في إل سيجوندو بولاية كاليفورنيا، السكان على البقاء داخل منازلهم.

وقال مسئولو المدينة في بيان صباح اليوم الجمعة، إنه تم احتواء الحريق بحيث أصبح لا يمثل تهديدا للسلامة العامة، وإنه لم يصدر أي قرار بإخلاء المدينة.

وأضاف البيان: "لا يزال الحريق مشتعلا ولايزال إغلاق الطرق ساريا".

وأوضح السكان الذين يعيشون قرب مصفاة شيفرون في إل سيجوندو، أنهم شعروا بهزة ثم رأوا ألسنة اللهب المشتعلة.

وقالت شركة شيفرون في بيان لها مساء أمس الخميس، إنه لم تحدث أية إصابات في المصفاة وإن جميع الموظفين بخير، مضيفة أن نظام المراقبة أوضح أن الحريق لم يمتد إلى ما وراء سياج المنشأة. ولم يذكر البيان أي شيئ يتعلق بسبب الحريق.

وأكد مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن الحريق الضخم اندلع في مصفاة الشركة في إل سيجوندو.

ولم ترد الشركة على الفور على طلب للتعليق. وامتنعت شرطة إل سيجوندو وإدارات الإطفاء عن التعليق.

وأوضح مكتب نيوسوم أن مكتبنا ينسق مع الوكالات المحلية ووكالات الولايات لحماية المنطقة المحيطة وضمان سلامة السكان.

وتقع إل سيجوندو، على بعد حوالي 15 ميلا "24 كيلومترا" جنوب لوس أنجليس وهي مدينة ساحلية تقع على بعد حوالي ميل "1.6 كيلومتر" جنوب مطار لوس أنجليس الدولي.

يشار إلى أن المصفاة شهدت اندلاع عدة حرائق في العقد الأخير، وكان أحدثها في عام 2022.

وهدد حريق اندلع في عام 2017 صهاريج تخزين وأرسل ألسنة ضخمة من اللهب في السماء قبل أن تتمكن فرق مكافحة الحريق من إخماده . وقالت شيفرون حينها إن الحريق لم يطل أي من وحدات المعالجة الرئيسية للمنشأة .

وقامت ولاية كاليفورنيا بتغريم شركة شيفرون مبلغ مليون دولار عندما اندلع حريق كبير في عام 2012 في مصفاة بمنطقة خليج سان فرانسيسكو.