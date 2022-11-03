عبدالجليل مشيدا بـ كولر: يسير على خطى فايلر

يرى محمد عبد الجليل لاعب النادي الأهلي السابق، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني الحالي للفريق الأحمر، يسير على خطى المدرب السابق للفريق رينيه فايلر.

وفاز النادي الأهلي على نظيره الداخلية بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت على استاد السويس الجديد مساء أمس الأربعاء ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وقال عبد الجليل في تصريحات لقناة «ETC »: "كولر مدرب رائع للغاية، ويسير على خطى مدرب الأهلي السابق فايلر، ولكن لدي علامة استفهام على استبعاد حسين الشحات من حساباته."

وأضاف: "استمتعت بأداء الاهلي في مواجهة الداخلية، ويحسب لكولر التدوير في اللاعبين واكتشافه لمركز كريم فؤاد، وأحييه على الدفع بمحمد أشرف كظهير أيسر."

وأتم: "محمد فخري لاعب ممتاز وليس هناك نجم أوحد للفريق، حزنت من لقطة التسلل التي حرمت كريم فؤاد من تسجيل الهاتريك الأول في مسيرته، ويستحق جائزة أفضل لاعب في مباراة الداخلية".