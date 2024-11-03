قالت الفنانة التونسية درة، إن الجدل الكبير وردود الأفعال الواسعة التي أعقبت خبر زواجها من رجل الأعمال هاني سعد؛ كانت نتيجة انتشار معلومة خاطئة.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «يوم ليك» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء السبت: «ناس كثيرة باركت لنا وكانت فرحانة، وناس ثانية كانت تنشر أقاويل وشائعات وهجوم بسبب معلومة خاطئة وانتشرت.. وخرجت وأوضحت أن زوجي مطلق، وتزوجت رجلا مطلقا، أمر عادي وكل شيء في الدنيا قسمة ونصيب، وكذلك الزواج والطلاق».

وأشارت إلى أن الناس لا تعرف عنها الكثير من التفاصيل؛ بسبب عدم حبها الحديث عن حياتها الشخصية، متابعة: «في أوقات مرحلة من الحياة ممكن تنتهي، وتبدأ مرحلة جديدة مع شخص تختاره، كل الناس تتزوج، ولكن عندما يكون شخصية مشهورة، الاهتمام يكون أكبر بالرغم من أنه أمر شخصي».

وعلقت على هجوم نائبة برلمانية تونسية عليها بسبب معلومة أنها الزيجة الثانية، قائلة: «كان السبب أنها بنت رأيها على معلومة خاطئة، أنا أعلنت الزواج على سنة الله ورسوله شرعا وقانونا ومسجل في تونس ومصر، بالتأكيد انزعجت من الكلام؛ لأن يوم فرحك بتكوني محتاجة تفرحي بدل ما تسمعي كلام سلبي، خاصة أن الزواج لا مجال فيه للانتقاد، وكل شخص حر في حياته؛ لكن أنا سمعت وقرأت أشياء لا تنطبق عليَ نهائيا».

ورأت أن الشخصيات العامة أصبحت «مستباحة في عصر مواقع التواصل الاجتماعي»، مضيفة: «للأسف الشخصية العامة أصبحت مستباحة تتكلم عنها زي ما تحب، وندخل في حياتها ونجرح مشاعره ونؤذيه، وهو في النهاية بشر عنده مشاعر وحياة وخصوصية، والمفترض أننا لا نحكم شيء قبل معرفة ظروف الناس».