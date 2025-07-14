أثارت دمية عالم سمسم المعروفة باسم «إلمو» الجدل على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، وذلك بعد نشرها عدة تغريدات عبر صفحتها الرسمية طالبت فيها بـ«تدمير اليهود».

وقالت الشركة المالكة لبرنامج «شارع سمسم» إنها تعمل على استعادة السيطرة على حساب «إلمو» على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الهجوم الإلكتروني الذي تعرض له، وتسبب في نشر محتوى «معادٍ للسامية».

وفي التغريدات المحذوفة، وصف «إلمو» الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه «دمية» يحركها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلًا إن «اليهود يحكمون العالم ويجب تدميرهم».

وحُذفت جميع المنشورات من حساب إلمو في غضون ساعة من نشرها، لكن لقطات الشاشة الخاصة بها انتشرت بشكل واسع على الإنترنت.

وتأتي تلك الواقعة، بعد نحو أسبوع من الجدل الذي أثاره روبوت الدردشة «جروك» من شركة «إكس إيه آي» بعد تحديثه، إثر نشره ردودا تمجد هتلر وتهاجم شخصيات سياسية وتتهمهم بخطاب الكراهية.

ونشر الروبوت تصريحات وصفت بأنها معادية للسامية، إذ قال إن «الإسرائيليين هم سبب الفوضى في العالم»، ومجّد شخصية أدولف هتلر زعيم ألمانيا (النازية) بشكل صريح.

وفور صدور هذه الردود، سارع مهندسو المنصة إلى تعطيل «جروك» مؤقتا، ليقتصر عمله على الرد بالصور فقط، وبدأوا بحذف المنشورات يدويا.