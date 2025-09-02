نادر السيد: أنا مظلوم في الزمالك

أكد نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، أنه يشعر بالظلم من جانب نادي الزمالك، دون أن يجد سببا واضحا لذلك.

ولعب نادر السيد بقميص الزمالك نهاية الألفية الماضية، حيث تألق بالقميص الأبيض، وقاد الفريق لتحقيق عدة ألقاب من بينها بطولة أفريقيا للأندية الأبطال "دوري أبطال أفريقيا".

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية: "نعم أشعر بالظلم من جانب الزمالك، ولا أعرف لماذا؟.. في النهاية لا أريد شيئا من أحد ولا أطمع في منصب أو أي شيء".

ولعب نادر السيد قبل نحو 20 عاما بقميص الأهلي، ما خلف حالة احتقان جماهيري بين أنصار الأبيض ضده.

وقال نادر السيد إنه لا يطمح للترشح في انتخابات أندية يوما ما، لكنه يفضل العمل الخاص بعيدا عن المناصب.