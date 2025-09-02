بريطانيا ترسل مساعدات طارئة لضحايا زلزال أفغانستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، تقديم تمويل طارئ لدعم العائلات المتضررة من الزلزال الذي ضرب أفغانستان يوم الأحد الماضي ، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وقالت الوزارة إن ضحايا الزلزال، الذي أسفر عن وفاة أكثر من 800 شخص، وإصابة الآلاف، سيتلقون دعماً إنسانياً فورياً.

وأضافت أنه سيتم تقسيم هذه الأموال بالتساوي بين صندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتقديم الرعاية الصحية والإمدادات الطارئة للأفغان في المناطق الأكثر تضرراً.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن : "أنباء الزلزال في إقليم كونار بأفغانستان مأساوية، حقا".

وأضاف: "المملكة المتحدة ملتزمة بشعب أفغانستان، وهذا التمويل الطارئ سيساعد شركائنا على تقديم الرعاية الصحية الحرجة والإمدادات الطارئة للفئات الأكثر تضرراً".

وأفادت الخارجية البريطانية بأن التمويل الطارئ البالغ مليون جنيه إسترليني (35ر1 مليون دولارا) سيساهم في مساعدة صندوق الأمم المتحدة للسكان في التعامل مع الزلزال،ومن بين ذلك دعم فرق الصحة المتنوعة، وتزويدها بالمعدات الطبية الطارئة، وتوفير ملاجئ للعائلات النازحة.

وستوفر فرق صندوق الأمم المتحدة للسكان أيضاً الرعاية الصحية للأمهات والدعم النفسي في المرافق الموجودة في كونار، الإقليم الأكثر تضرراً.