خالد مرتجي يعلن حل أزمة عمال الأهلي

أعلن خالد مرتجي، أمين الصندوق بالأهلي حل أزمة عمال النادي، الذي نظموا وقفة داخل بعض الفروع قبل يومين، للمطالبة بزيادة رواتبهم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقال خالد مرتجي في تصريحات لبرنامج الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر: "عمال النادي الأهلي هم أولادنا وأحبائنا، وهم من يحملون النادي على أعتاقهم، وهم من يستمروا ونحن من نتغير".

وأضاف: "أخذنا قرارًا رسميًا بتطبيق الحد الأدنى للأجور قبل عدة أسابيع، وهو 7 آلاف جنيه، وحدث خطأ في الإجراءات، يتعلق بالتأمينات".

وتابع: "نحن نقف مع العمال، وما حدث هو أن شؤون العاملين عملت على الأمر بشكل خاطئ وفقًا لمنشور 2024، وكان من المفترض أن يعملوا وفقًا لمنشور 2025".

وأكمل: "عندما علمنا بذلك، توجه محمد الجارحي ومحمد الغزاوي، عضوا مجلس الإدارة وجلسوا مع العمال، وأنا اليوم عقدت جلسة مع المدير المالي، وأقول للعمال إن شاء الله الأمور ستتحسن بعد الانتخابات".

وأتم خالد مرتجي تصريحاته قائلًا: "تطبيق الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه هو قرار رسمي، ووزير التضامن أرسل لنا مفتشًا، وعقد جلسة مع المدير المالي، وأقول للعمال إنهم سيحصلون على أموالهم وبأثر رجعي".