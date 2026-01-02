التعليم ترد على جدل قضية رمضان صبحي: مؤهل الوالدين ليس شرطا للمدارس الخاصة والدولية

نفت وزارة التربية والتعليم اشتراط حصول الوالدين على مؤهل عال لإلحاق الأبناء بمدارس خاصة أو دولية.

وقالت ردا على ما أثير حول شرط وجود مؤهل عال للأب والأم عند التقديم للمدارس الخاصة أو الدولية، فإنه «لا يوجد أي قرار وزاري أو قانون بهذا الأمر».

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن «حق التعليم مكفول لأي طالب.. وليس للتقديم في أي مدرسة علاقة بالمستوى الاجتماعي».

ودعت أولياء الأمور إلى إبلاغ الوزارة مباشرة لاتخاذ الإجراءات المناسبة مع المدرسة، في حال وجود أي شكوى من هذا النوع.

جاء ذلك عقب تصريحات الإعلامي عمرو أديب، التي ناشد فيها وزير التربية والتعليم بالتدخل لحل هذه المشكلة.

وقال «أديب» إن قضية اللاعب رمضان صبحي، كشفت عن أزمة «عنصرية» في شروط قبول بعض المدارس الدولية التي تشترط حصول الآباء على مؤهل عال.

وأضاف خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «MBC مصر» أن ما تردد بأن اللاعب فعل ذلك لرغبته في قبول طفله بمدرسة دولية، متسائلا: «أنت متخيل أن لو محمد صلاح كان في مصر كان سيواجه نفس المشكلة؟ ليه هذه العنصرية؟ أنت أب لم تتعلم تعليما جيدًا وتريد لأولادك أن يكونوا أحسن، ليه تقفل الباب في وشي؟!».

وطالب بضرورة تدخل وزير التعليم لحل هذا الأمر، مضيفا: «أنا وإخوتي كنا في أهم مدرسة في مصر، أبويا كان معه مؤهل ونفسه أولاده يتحدثوا الإنجليزية ونحت في الصخر، وكنا عائلة متيسرة، اترفض أخويا الكبير فاضطر أبويا يجيب واسطة كبيرة علشان يدخل».

وشدد على أن حديثه «لا يبرر ما فعله رمضان صبحي»، ولكنه يسلط الضوء على مشكلة مجتمعية، متابعا: «أقول لوزير التربية والتعليم دي عنصرية، أنا مطلوب مني ألا أحصل على تعليم جيد وأولادي لا يحصلوا على تعليم جيد! أريد من وزير التعليم أن يفعل شيئا، هذا ليس شرطا لدخول المدرسة».

وشدد أن دعوته ليست بدافع التعاطف مع مبرر اللاعب، قائلا: «عاملوا الناس سواسية كأسنان المشط، حط نفسك مكان رمضان، عايز ابنه يكون أفضل! الترقي إزاي في المجتمع؟! كل أب عايز ابنه أحسن منه، حرام».

وكانت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، قضت بالحبس سنة مع الشغل، لـ رمضان صبحى، وكذلك المتهم الثاني الذى أدى الامتحان بدلا منه، وبراءة المتهم الثالث والحبس 10 سنوات للمتهم الرابع الهارب.