زيمبابوي: نجل موجابي يواجه اتهامات شروع في قتل بجنوب أفريقيا

مثل نجل رئيس زيمبابوي الراحل روبرت موجابي، أمام إحدى المحاكم في جنوب أفريقيا اليوم الاثنين، مع رجل آخر، لمواجهة اتهامات بالشروع في قتل بعد إطلاق النار على منزله في جوهانسبرج الأسبوع الماضي.

ويواجه بيلارمين شاتونجا موجابي "29 عاما" وشريكه في الواقعة توبياس موجابي ماتونهودز "33 عاما" تهمتين إضافيتين تتعلقان بعرقلة سير العدالة وحيازة الأسلحة بشكل غير شرعي.

وتتعلق التهم، بالأسلحة التي يُعتقد أنها استخدمت خلال إطلاق النار على موظف في منزل موجابي في ضاحية هايد بارك في جوهانسبرج الخميس الماضي؛ مما أدى إلى نقله إلى المستشفى.

وظهر الاثنان في محكمة أليكسندر الجزئية وسوف يمثلان مجددا في الثالث من مارس؛ لتقديم طلب رسمي للإفراج عنهما بكفالة.

وقالت الشرطة، إنه لم يتم العثور على الأسلحة المستخدمة في إطلاق النار منذ اعتقال الرجلين الخميس الماضي.

وأوضحت الشرطة، أن الشخص الذي اُطلق عليه النار هو منسق حديقة المنزل، قائلة إن "مشاجرة" حدثت، ولكن الدافع لايزال غير واضح.