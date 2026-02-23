أفادت إدارة التعليم في ولاية صباح الماليزية، بتضرر 54 مدرسة، من بينها مدرستان ثانويتان، بسبب الفيضانات التي اجتاحت مناطق بيتاس وبايتان في منطقة بيلوران، وسيبتانج.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية، اليوم الاثنين، عن مدير إدارة التعليم بولاية صباح، رايزن سعيدين، قوله إن هناك 5730 طالبا و629 معلما تضرروا، وكانت منطقة بيلوران الأكثر تضررا.

وأضاف أن هناك 16 مدرسة ابتدائية في بيلوران تضررت أيضا، ما أدى إلى تضرر 2575 طالبا و306 معلمين.

وفي بيتاس، تضررت ست مدارس، ما أدى إلى تضرر 2029 طالبا و216 معلما، بينما انقطعت الطرق المؤدية إلى ست مدارس أخرى في المنطقة نفسها.

جدير بالذكر أن ولاية صباح شهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، وقوع زلزال قوي بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر، دون أن تشير تقارير أولية إلى سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.