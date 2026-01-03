غارات شرقي دير البلح وخان يونس وإطلاق نار شرق غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لوقف إطلاق النار في يومه 85 وذلك في مختلف مناطق قطاع غزة.

واستشهد خلال الـ24 ساعة الماضية اثنين من المواطنين بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وليلا أُصيب أربعة مواطنين بإصابات خطيرة من عائلة معروف جراء قصف مدفعي إسرائيلي على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شرقي مدينة غزة.

وأغارت طائرات الاحتلال على هدف شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مخيّم البريج وسط قطاع غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية وأطلقت النار شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها بكثافة في عرض بحر مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

- الإحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار 11 أكتوبر 2025: بلغ إجمالي الشهداء: 416 شهيدا و1153 مصابا فيما جرى انتشال 683 جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 71271 شهيدًا و171233 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 م.