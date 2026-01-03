انطلاق التصويت في الجولة الأخيرة لانتخابات مجلس النواب

- 98 مرشحا يتنافسون على 49 مقعدا في جولة الإعادة لانتخابات الدوائر الـ 30

انطلقت منذ قليل عملية التصويت داخل مصر في جولة الإعادة بـ 27 دائرة ضمن انتخابات الدوائر الـ 30 التي سبق أن ألغيت نتيجتها بأحكام الإدارية العليا في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وتعد هذه الجولة هي الأخيرة في ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025 الذي ينتخب لمدة خمس سنوات، ومن المقرر أن يعقد أولى جلساته بعد أيام قليلة.

وانتهى تصويت المصريين في الخارج في هذه الجولة يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وتسلمت الهيئة محاضر الفرز الخاصة بها، على أن تعلن النتيجة الرسمية للجولة في 10 يناير الجاري.

ويخوض جولة الإعادة في هذه الدوائر 98 مرشحا يتنافسون على 49 مقعدا في 27 دائرة بعدما حُسمت النتيجة في 3 دوائر من الجولة الأولى.

وتجري المنافسة في جولة الإعادة بـ 27 دائرة، كالتالي:

- الجيزة

في دائرة البدرشين، تجرى الإعادة بين أبوبكر غريب، ومحمود سيد أبوزيد، على المقعد الثالث. وقد فاز في الجولة الأولى كل من: نادر عبده صديق ومحمد رشاد حمزة، بمقعدين.

وفي دائرة بولاق الدكرور، تجرى الإعادة بين حسام المندوه الحسيني، وعربي زيادة، على المقعد الثالث. فيما فاز في الجولة الأولى كل من: علي خليفة، ومحمد إسماعيل، بمقعدين.

وفي دائرة العمرانية، تجرى الإعادة على مقعدين بين كل من: محمود لملوم، والسيد زغلول، وجرجس لاوندي، ومحمد على عبد الحميد السيد.

وفي دائرة الأهرام، تجرى الإعادة على مقعدين بين كل من: محمد سلطان علي، ووسيم كمال عثمان، وعبد الفتاح خطاب، وأحمد عبد الغفار الجابري.

وفي دائرة أول أكتوبر، تجرى الإعادة على مقعد بين أيمن أبوالعلا، وأحمد جبيلي. فيما فاز في الجولة الأولى أحمد حسين الشناوي.

وفي دائرة مركز منشأة القناطر، تجرى الإعادة على 3 مقاعد، بين كل من: علي سمير رجب، ومجدي الطويل، وطارق الطويل، ومحمد الديب، ومحمد عبود، وناصر مقلد. فيما فاز بالجولة الأولى ياسر مشحوت عرفة.

- الفيوم

وفي دائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، تجرى الإعادة على 3 مقاعد بين كل من: طه عبد التواب، وحمادة سليمان، وربيع محمد كمال، وحازم فايد، ومنجود محمد عبد القوي، وحمد محمود دكم.

- المنيا

وفي دائرة أول المنيا، تجرى الإعادة على 3 مقاعد بين كل من: علي بدوي، وأحمد حسين الصياد، وسيد عبد الوهاب، ومحمود محمد عبد السلام، وعلاء السبيعي، وأندرو سامي محروس.

وفي دائرة مغاغة، تجرى الإعادة على 4 مقاعد بين كل من: محمود عبد الحفيظ، وحمادة محمد، وحسين غيتة، وإيهاب عبد العظيم، ومحمد فرغلي، وإيهاب خالد، ومصطفى منتصر، وأبوالفتوح الشحات.

وفي دائرة أبو قرقاص، تجرى الإعادة على مقعدين بين كل من: السيد مجدي معتمد، وحازم فاروق طه، وحسام أبوزيد، ومصطفى التوني.

وفي دائرة ملوي، تجرى الإعادة على 3 مقاعد بين كل من: وائل إسماعيل حسن، ومحمد مصطفى كمال، وأسامة عبد الشكور، هيلاسلاسي غني ميخائيل، وحازم الدروي، ورياض عبد الستار.

وفي دائرة دير مواس، تجرى الإعادة على مقعد واحد بين كل من: علاء علي قدري، وأشرف عبد العزيز حسانين.

- أسيوط

وفي دائرة أول أسيوط، تجرى الإعادة على 3 مقاعد بين كل من: محمد حمدي دسوقي، وعبد الرحمن شحات، وعلاء الدين محمود، وأسامة سيد مرسي، وعلاء محمود عبد الغني، وجميل الحظ الليثي.

وفي دائرة القوصية، تجرى الإعادة على 4 مقاعد بين كل من: إبراهيم عبد القادر، ويونس يونس عمر، ومحمد الباشا عيد عبد الجواد، وراشد محمد أبوالعيون، وأحمد إبراهيم العياط، وروبرت سمير، ومحمود عبد المنعم، وسيد محمد عبد العواض.

وفي دائرة أبو تيج، تجرى الإعادة على مقعدين بين كل من: محمد جمال شاكر، وأحمد أيمن عبد الرحمن، وعمران عثمان أبوعقرب، ومحمد رشوان.

- الوداي الجديد

أما في دائرة الداخلة، تجرى الإعادة على مقعد بين كل من: تامر عبد القادر، ومصطفى حسن سنوسي.

- سوهاج

وفي دائرة البلينا بمحافظة سوهاج، تجرى الإعادة على مقعدين بين كل من: محمود حمدي أحمد، ونور الدين أسعد، ومحمد حسن عصمت، ووفقي زين العابدين.

- الأقصر

وفي دائرة القرنة، تجرى الإعادة على مقعد واحد بين كل من: علاء الدين محمد الغزالي، وعبد الستار محمد رضا.

وفي دائرة إسنا، تجرى الإعادة على مقعد واحد بين كل من: أحمد رمضان إبراهيم، وأحمد محمود أحمد.

- أسوان

وفي دائرة أول أسوان، تجرى الإعادة على مقعد وحيد بين كلا من شرعي محمد صالح عبدالله ومدحت ركابي محمود.

وفي دائرة نصر النوبة، تجرى الإعادة على مقعد وحيد بين كلا من محمد هلال خليل وشعبان حسن إبراهيم.

وفي دائرة إدفو، تجرى الإعادة على مقعد وحيد بين كلا من محمد أبوالخير عبدالعاطي والشاذلي كامل علي.

- الإسكندرية

وفي دائرة أول المنتزة بالإسكندرية، تجرى الإعادة على مقعد وحيد بين كلا من هشام إبراهيم عبدالحميد وعطا بهاء عطا

- البحيرة

وفي دائرة المحمودية بمحافظة البحيرة، تجرى الإعادة على مقعد وحيد بين كلا من خالد عبدالجواد محمد، ومحمد محمد عباسي.

وفي دائرة حوش عيسى تجرى الإعادة على مقعد وحيد بين كلا من عصام محمد الصافي، وممدوح عبدالسميع جاب الله.

وفي دائرة الدلنجات تجرى الإعادة على مقعد وحيد بين كلا من محمد الدامي عبدالعزيز ومحمود محمود الكومي.

وفي دائرة كوم حمادة تجرى الإعادة على مقعدين بين كلا من عاصم عبدالعزيز فهيم ومحمد سمير عبدالشفيع ومحمد عيسى عبدالمقصود وسامي محمود محمود.

• 3 دوائر حسمت من الجولة الأولى

كانت النتيجة قد حُسمت من الجولة الأولى في 3 دوائر، هي دائرة الجيزة، بمحافظة الجيزة، حيث حسم المقعد المتبقى للدائرة هشام محمد بدوي.

وفي دائرة الأقصر، بمحافظة الأقصر، فاز عبد الرحمن أحمد حسين بمقعد الدائرة.

وفي دائرة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، فاز مصطفى محمد يسري بمعقد الدائرة.

وأعيد إجراء الانتخابات في هذه الدوائر الأسبوع الماضي ضمن محافظات المرحلة الأولى، التي سبق أن ألغت المحكمة الإدارية العليا نتيجتها الأولى.