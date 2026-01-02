مساعد مدرب بنين: إغلاق المساحات هو مفتاح الحد من خطورة محمد صلاح

تحدث نبيل الطرابلسي، المدرب المساعد لمنتخب بنين، عن الخطة التي يسعى من خلالها جهازه الفني للحد من خطورة محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

ويصطدم منتخب مصر بنظيره بنين، مساء الإثنين المقبل في تمام السادسة، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من البطولة القارية.

وأكد الطرابلسي، في تصريحات عبر برنامج «الكابتن» مع أحمد حسن على قناة DMC، أن منتخب مصر يضم مجموعة مميزة من اللاعبين في جميع الخطوط، ويتميز بالانسجام والربط الجيد بين الدفاع والوسط والهجوم، ما يجعله من أقوى منتخبات البطولة.

وأوضح أن إيقاف محمد صلاح لا يعتمد على لاعب واحد فقط، بل على منظومة دفاعية كاملة، مشيرًا إلى أن الخطة تقوم على تقارب الخطوط وتقليل المساحات، مع عدم التركيز على صلاح وحده وإغفال بقية العناصر الهجومية مثل محمود تريزيجيه.

وشدد المدرب المساعد لمنتخب بنين على ضرورة اللعب بكتل دفاعية متقاربة، وعدم السماح لصلاح بالدخول في مواجهات فردية مباشرة، نظرًا للفارق الكبير في الإمكانيات والسرعة والمهارة التي يتمتع بها نجم ليفربول.

واختتم الطرابلسي تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب بنين سيحاول تعويض الفارق الفردي بالعمل الجماعي وزيادة العدد حول الكرة، بهدف الظهور بشكل مشرف وتقديم مباراة قوية أمام الفراعنة في واحدة من أبرز مواجهات دور الـ16.