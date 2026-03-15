إيران: الولايات المتحدة والدول الأجنبية لن توفر الأمن لدول الخليج

قال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، إن الولايات المتحدة والدول الأجنبية لن توفر الأمن لدول الخليج، بل قد تضحي بها حين تقتضي مصالحها ذلك.

جاء ذلك في تدوينة على منصة "إكس"، الأحد.

وأضاف تنكسيري: "قلنا مرارا خلال السنوات الماضية لقادة دول الخليج؛ إن الولايات المتحدة والدول الأجنبية لن توفر لكم الأمن، وستضحي بكم من أجل مصالحها عند الحاجة".

واعتبر أنه في ظل الحرب الجارية حاليا بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، يتضح أن دول الخليج قد تصبح ضحية للولايات المتحدة والدول الأجنبية.

وأردف تنكسيري: "الحل الوحيد هو اتحاد الدول الإسلامية وطرد الأمريكيين من المنطقة".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.