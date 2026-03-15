العراق ينفي وجود قوات أجنبية داخل سد الموصل

ردّت وزارة الموارد المائية العراقية، على ما أثير عبر قنوات إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من أنباءً تشير إلى وجود قوات أجنبية داخل سد الموصل.

وأفادت الوزارة متمثلةً بإدارة سد الموصل، في بيان، بعدم صحة هذه الأنباء المتداولة، مبينةً أنه لا يوجد أي تواجد لقوات أمنية أجنبية داخل موقع السد.

وقالت إن القوة الأمنية الماسكة والمسئولة عن حماية سد الموصل هي قوة عراقية تتمثل بفوج من جهاز مكافحة الإرهاب، وتعمل هذه القوة بالتنسيق مع باقي القوات الأمنية في محيط السد من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والأمن الوطني، من خلال قيادة العمليات.

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام كافة تحري الدقة والمصداقية في نقل المعلومات، واعتماد المصادر الرسمية، وعدم تداول الأخبار غير الدقيقة التي من شأنها إثارة اللبس لدى الرأي العام، وتحتفظ الوزارة بحقها القانوني تجاه الجهات التي تقوم بنشر معلومات غير دقيقة.