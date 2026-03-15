وزير الدفاع السعودي: نفخر بأداء القوات المسلحة في التصدي للعدوان الإيراني

عبر وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، عن فخره بأداء القوات المسلحة في المملكة لحماية البلاد والتصدي للعدوان الإيراني.

وكتب عبر حسابه على منصة إكس: «نفخر بأداء أبطال قواتنا المسلحة بكل أفرعها، وبكفاءتهم العالية في أداء مهامهم لحماية الوطن وصون أمن مواطنيه والمقيمين على أراضيه، والمحافظة على مقدراته ومكتسباته، بالتصدي للعدوان الإيراني غير المبرر».

نفخر بأداء أبطال قواتنا المسلحة بكافة أفرعها، وبكفاءتهم العالية في أداء مهامهم لحماية الوطن وصون أمن مواطنيه والمقيمين على أراضيه، والمحافظة على مقدراته ومكتسباته، بالتصدي للعدوان الإيراني غير المبرر. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) March 15, 2026

وتواصل وزارة الدفاع السعودية، إعلان صد مزيد من الهجمات الإيرانية التي تتواصل على المملكة.

وفي أحدث ما أُعلن بهذا الصدد، أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، باعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية.

وتواصل إيران ضرباتها على دول الخليج ضد ما تقول إنها هجمات على أهداف ومصالح أمريكية، في حين ارتفعت حصيلة الهجمات الإيرانية على دول الخليج إلى ما لا يقل عن 3700 صاروخ وطائرة مسيّرة مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ16.

وتعد الإمارات الأكثر تعرضا للهجمات الإيرانية، تلتها الكويت ثم البحرين وقطر والسعودية والأردن، في حين كانت سلطنة عُمان الأقل استهدافا بنحو 16 مسيّرة، وفق بيانات رسمية.