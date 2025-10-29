بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة مصطفى فتحي ويحدد مدة غيابه

كشف مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن تفاصيل الإصابة التي يعاني منها الجناح الدولي مصطفى فتحي، بعد خضوعه للأشعة والفحوصات الطبية الشاملة.

وتعرّض مصطفى فتحي للإصابة بعد دقائق من انطلاق مباراة بيراميدز أمام التأمين الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ما اضطره لمغادرة الملعب مبكرًا.

وأوضح المنيري أن نتائج الأشعة والفحوصات أكدت إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الخلفية، سيُبعده عن الملاعب لمدة تقترب من 4 أسابيع، على أن يخضع خلالها لبرنامج تأهيلي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي، لتجهيزه للعودة في أسرع وقت ممكن.