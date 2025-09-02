المنتخب يخوض أول تدريباته باستاد السلام استعدادا لمواجهة إثيوبيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني ، أولى تدريبات الفريق استعداداً لمواجهة منتخب إثيوبيا في العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل 5 سبتمبر باستاد القاهرة في إطار مباريات الجولة السابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

بدأ المران باحماءات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمة في نهاية المران.

شارك في التدريب كلًا من محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومحمد صبحي وعبد العزيز البلعوطي ورامي ربيعة وخالد صبحي وعمرو الجزار

وحسام عبد المجيد ومحمد ربيعة ومحمد هاني وأحمد عيد ومحمد حمدي وأحمد نبيل كوكا وحمدي فتحي ونبيل عماد دونجا ومروان عطية ومحمود صابر ومهند لاشين وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وإبراهيم عادل ومصطفى محمد وأسامة فيصل.

حضر مران منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ومصطفى أبو زهرة عضو اتحاد الكرة والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.