هاريس تتجنب الكشف عن تصويتها على إجراء بولاية كاليفورنيا لنقض إصلاحات قضائية

رفضت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، اليوم الأحد، الإفصاح عن كيفية تصويتها على إجراء هام في تصويت على مستوى ولاية كاليفورنيا من شأنه نقض إصلاحات العدالة الجنائية في الولاية التي تمت الموافقة عليها في السنوات الأخيرة.

وتجنبت هاريس الرد على سؤال حول الإجراء الذي جرى التصويت عليه، خلال تصريحاتها للصحفيين، أثناء حملتها في ولاية ميشيجان المتأرجحة.

وأكدت أيضا، قبل يومين من يوم الانتخابات، أن بطاقتها الانتخابية المرسلة بالبريد "في طريقها إلى كاليفورنيا".

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وقالت هاريس، التي عملت في السابق مدعية عامة لمنطقة سان فرانسيسكو ومدعية عامة لولاية كاليفورنيا وعضوة في مجلس الشيوخ الأمريكي قبل انتخابها نائبة للرئيس في عام 2020: "لن أتحدث عن التصويت على هذا الإجراء، لأنه بصراحة يأتي اليوم الأحد أي قبل الانتخابات الرئاسية ولا أنوي إيجاد تأييد بطريقة أو بأخرى لهذا الإجراء".

وإذا تم تمرير هذا الإجراء، فإنه سيجعل جريمة السرقة من المتاجر جناية للجناة المتكررين، ويشدد من العقوبات على بعض التهم المتعلقة بالمخدرات، ومنها تلك التي تنطوي على مادة الفنتانيل الأفيونية المخلقة.

كما سيمنح هذا الإجراء القضاة سلطة طلب السماح بعلاج الأشخاص المتهمين بتهم متعددة تتعلق بالمخدرات لتلقي العلاج.

وقال معارضون لهذا الإجراء، ومنهم زعماء ديمقراطيين في الولاية وجماعات مدافعة عن العدالة الاجتماعية، إن هذا الإجراء سيؤدى إلى سجن الفقراء ومن يعانون من مشاكل تعاطي المخدرات بشكل غير متناسب، بدلا من استهداف زعماء العصابات الذين يستخدمون مجموعات كبيرة من الأشخاص لسرقة البضائع لإعادة بيعها عبر الإنترنت.