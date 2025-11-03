أوقاف الإسماعيلية تنظم ندوات توعوية حول إدمان وسائل التواصل الاجتماعي بالمدارس

نظمت مديرية أوقاف الإسماعيلية، عددًا من الندوات التوعوية بمدارس المحافظة تحت عنوان: «إدمان وسائل التواصل الاجتماعي»، ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك»، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفي إطار التعاون المستمر بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم.

وتناولت الندوات، مخاطر الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتأثيره على السلوك والقيم والعلاقات الأسرية والتحصيل الدراسي، مع التأكيد على أهمية توجيه استخدام التكنولوجيا نحو ما يخدم الفرد والمجتمع.

وأكد الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، أن هذه الندوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الأوقاف في تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب، ونشر الوعي الديني والتربوي الصحيح، مشيرًا إلى أن الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا يعكس وعي المسلم ومسئوليته تجاه وقته وحياته.

وتواصل مديرية أوقاف الإسماعيلية، جهودها الميدانية ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» لبناء وعيٍ مستنيرٍ رشيدٍ يواكب متطلبات العصر، ويحصّن النشء من مخاطر الإدمان الإلكتروني والاستخدام السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي.