قيادة العمليات المشتركة بالعراق: مغادرة جميع المظاهر المسلحة من قضاء سنجار

أكدت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، اليوم الخميس، أن جميع المظاهر المسلحة غادرت قضاء سنجار في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم، إن "الاتفاق الذي حصل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان نص على أن القوات الاتحادية هي من تقوم بمسك الأرض وفرض الأمن في قضاء سنجار".

وأضاف أن "الشرطة المحلية منتشرة داخل القضاء، بينما قوات الشرطة الاتحادية وحرس الحدود خارج القضاء لمسك الحدود العراقية السورية"، مؤكدا أن "جميع المظاهر المسلحة قد غادرت قضاء سنجار".

وأوضح أن "هناك جهداً كبيراً بذلته الحكومة وقيادة العمليات المشتركة بالتشاور مع بعض المجاميع لحزب العمال (الكردستاني) لتهيئة الظروف من أجل إتمام الاتفاق بين الجانبين"، لافتا إلى أن "قيادة عمليات نينوى هي من تقوم بإدارة الملف الامني في سنجار والمناطق الأخرى في المحافظة".

وأشار إلى أن "هناك تنسيقاً مشتركاً بين قيادة العمليات المشتركة وقوات البيشمركة لفرض الأمن في تلك المناطق".

يأتي هذا بعد اتفاق على انسحاب قوة حماية المدينة التابعة لحزب العمال الكردستاني من سنجار لتطبيع الأوضاع في القضاء ضمن خطة لإعادة توزيع الواجبات والمسؤوليات لتحقيق الأمن والاستقرار وتهيئة البيئة الملائمة لعودة النازحين.