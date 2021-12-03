القوى العاملة تنظم ندوة لوحدة المساواة بين الجنسين في دمياط

نظمت مديرية القوى العاملة بدمياط بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة ندوة بجمعية المشروعات الصغيرة بفارسكور بحضور ٤٢ سيدة، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية ونشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والتعريف بالوحدة وأهدافها.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، في رسالة للندوة، إن مصر ممثلة في وزارة القوى العاملة تعتبر من أولى الدول التي قامت بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين وأصبحت مثلاً يحتذى به بين دول العالم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء أول وحدة للمساواة في بداية عام 2019 وتم تعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة في عام 2020.

وأوضح سعفان أن دور الوحدة على مستوى جميع المحافظات في دعم وتحقيق المساواة وتعزيز فرص المساواة بين الجنسين، مشيراً إلى أن مهام الوحدة الأساسية القيام بتنفيذ الاتفاقيات المطروحة في مجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وترجمتها إلى واقع ملموس في المكاتب التابعة للوزارة، وتحليل مدى امتثال قانون العمل المصرى لما ذكر في هذه الاتفاقيات انعكاساً اهتمام الدولة بهذا الاتفاقيات.

وقالت منى الأطروش مدير المديرية إن الندوة تضمنت محاضرات عن خدمات المديرية في مجال التدريب المهني لشباب الخريجين ، والسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، والاتفاقية الدولية رقم ١٩٠ بشأن القضاء على العنف والتحرش في بيئة العمل، وحقوق وواجبات المرأة في العمل طبقا لقانون العمل ١٢رقم لسنة ٢٠٠٣، فضلا عن محاضرة في الصحة الإنجابية للمرأة وتنظيم الأسرة وأثره في المجتمع وتم الكشف الطبي على ٢١ سيدة ورجل كشف نساء وباطنه وعظام.