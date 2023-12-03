الهند: احتمالات بأن يجلب إعصار ميتشونج أمطارا خفيفة إلى متوسطة في جنوب البنغال

قالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية، اليوم الأحد، إنه من المرجح أن تتعرض المناطق الجنوبية من ولاية البنغال الغربية، بما في ذلك عاصمة الولاية كلكتا، لأمطار خفيفة إلى متوسطة يومي 6 و7 ديسمبر الجارى.

وأوضحت الهيئة أن هطول الأمطار سيكون نتيجة للعاصفة الإعصارية "ميتشونج" فوق خليج البنغال. وأضافت أن الإعصار، الذي يتحرك في اتجاه الشمال الغربي في جنوب غرب خليج البنغال، يخضع للمراقبة المستمرة.

ونقلت اليوم الأحد وكالة أنباء "برس تراست أوف إنديا" عن هيئة الأرصاد الجوية الهندية القول إنه عند الوصول إلى سواحل شمال تاميل نادو وجنوب أندرا براديش، فإنه من المرجح أن يتراجع الإعصار ويتحرك في اتجاه الشمال ويعبر ساحل أندرا براديش الجنوبي في 5 ديسمبر في شكل عاصفة إعصارية شديدة.