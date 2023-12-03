الحديدي: الأهلي يدفع ثمن غرور كولر 

أكد عمرو الحديد نجم الأهلي السابق أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مغرور هذا الموسم بشكل كبير للغاية مما تسبب فى نتائج متراجعة للفريق هذا الموسم.

وقال عمرو الحديدي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق:" مارسيل كولر مغرور هذا الموسم مما جعل نتائج الأهلي أسوأ بشكل كبير، وأري أن كولر يكابر فى التغييرات خلال المباراة، بجانب أيضًا عمل تغيرات كبيرة على التشكيل فى كل مباراة تشكيل جديد.

وأضاف:" كولر يحتاج العودة من جديد مثل الموسم الماضي عندما كان يستطيع تطوير اللاعبين، ولكن الموسم الحالي النادي الأهلي فعل كل شئ معك مثل ضم مدرب مساعد وهو كارلوس بيرينجر، ولكن لم أري أى دور تمامًا أو بصمة له مع النادي.

وأتم:" كولر هو سر تراجع أداء لاعبي النادي الأهلي، وهو سبب ابتعادهم عن مستواهم.