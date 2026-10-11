يستضيف مركز إبداع بيت الهراوي خلف الجامع الازهر، في الثامنة مساء الخميس المقبل، حفلًا موسيقيًا لفرقة «Ghandi & The MOBs»، بقيادة الموسيقار والملحن السوداني غاندي آدم، بمشاركة مجموعة من الموسيقيين والفنانين المحترفين.

وتأتي الأمسية في إطار برامج صندوق التنمية الثقافية الهادفة إلى إتاحة الفنون الموسيقية المتنوعة للجمهور، وتعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب، اتساقًا مع توجهات وزارة الثقافة لدعم الإبداع وتوسيع المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية.

وتقدم الفرقة خلال حفلها ببيت الهراوي تجربة موسيقية تمزج بين الفنون والآلات الإفريقية والسودانية والألوان الموسيقية الحديثة، تحت شعار «Music for All – الموسيقى للجميع»، بمشاركة عدد من الفنانين، من بينهم محمد زولو وفضل أيوب ودي جي راما.

كما توظف الفرقة جانبًا من أنشطتها الموسيقية لدعم المبادرات الإنسانية، ومنها «مشروع التكايا» لمساندة المتضررين من الظروف الإنسانية في السودان.