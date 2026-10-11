1488 شهيدا و5281 إصابة منذ وقف إطلاق النار في غزة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية: 7 شهداء، و28 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 وحتى اليوم، إلى 1488 شهيدًا، و5281 إصابة، و836 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الحصيلة التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 74 ألفًا و377 شهيدًا، و175 ألفًا و398 إصابة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خرق اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف وإطلاق النار موقعة المزيد من الضحايا.

وأصيب 6 مواطنين برصاص قوات الاحتلال في وسط وغربي وجنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأصيب مواطنان جراء إطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه خيام النازحين قرب مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ونفذت قوات الاحتلال عمليتي نسف في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وحي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة تجاه المناطق القريبة من «الخط الأصفر» شرقي حي التفاح، شرقي مدينة غزة، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق شرقي المدينة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار من آلياتها شرقي مخيم البريج، وأطلقت قنابل إنارة في المنطقة ذاتها، فيما طال قصف مدفعي إسرائيلي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة صوب خيام النازحين في مواصي مدينتي خان يونس ورفح، جنوبي القطاع.