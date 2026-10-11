إيران تتهم واشنطن باستخدام عدو وهمي لتخويف الأمريكيين

اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الإدارة الأمريكية بتوظيف ما وصفه بـ«العدو الوهمي» لإثارة مخاوف المواطنين وصرف انتباههم عن التهديدات التي قال إنها تنبع من سياسات المؤسسة الحاكمة في الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء تسنيم الإيرانية.

وجاءت تصريحات بقائي، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، السبت، ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال تعرض مدينتي لوس أنجلوس وسان دييجو لهجمات إيرانية، والتي أشار فيها إلى أن تدمير المدينتين قد يكون «ثمنًا زهيدًا للغاية»، وفقًا للوكالة.

وقال بقائي إن السلطات الأمريكية «تختلق عدوًا وهميًا في السماء لتخويف شعبها، والتغطية على التهديد الحقيقي على الأرض»، معتبرًا أن مصدر الخطر لا يأتي من خارج الحدود الأمريكية، بل من المؤسسة الحاكمة نفسها.

وأضاف المتحدث الإيراني أن ما وصفه بسياسة التخويف يقوم على إثارة القلق من تهديدات خارجية، وتصوير تدمير المدن الأمريكية باعتباره ثمنًا مقبولًا، بما يصرف انتباه المواطنين عن المخاطر التي قال إنها ناجمة عن سياسات حكومتهم.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران على خلفية المواجهة العسكرية بين الجانبين، وتبادل الاتهامات بشأن التهديدات الأمنية في المنطقة. وتلقي هذه التطورات بظلالها على الخطاب السياسي والإعلامي المتبادل، في وقت تتباين فيه الروايتان الأمريكية والإيرانية بشأن طبيعة التهديدات ومبررات التحركات العسكرية.