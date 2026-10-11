شوبير: الزمالك يملك سلاحًا لا يملكه الأهلي قبل لقاء القمة

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الزمالك يمتلك سلاحًا مهمًا قبل مواجهة القمة أمام الأهلي، يتمثل في البخت والحظ، مشيرًا إلى أن الفريق استفاد من هذا العامل خلال عدد من مبارياته في الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحاته عبر برنامجه الإذاعي: «الزمالك يملك أهم سلاح قبل لقاء القمة، وهو سلاح البخت والحظ، ومن أول الدوري الزمالك خاض 5 مباريات، عنده في 4 منهم بخت وحظ عالي جدًا، بداية من مباراة الاتحاد ومباراة البنك الأهلي ومباراة بتروجت ومباراة غزل المحلة».

وأضاف شوبير أن الأهلي يبدو أفضل قليلًا من الزمالك على مستوى الأداء، لكنه لم يصل حتى الآن إلى المستوى الذي ينتظره منه الجمهور، موضحًا: «يمكن الأهلي أفضل شوية في المستوى من الزمالك، ولكنه ليس مستوى الأهلي اللي الجمهور منتظره».

وتطرق الإعلامي أحمد شوبير إلى حسابات القمة بالنسبة للفريقين، مؤكدًا أن التعادل قد يكون نتيجة مرضية للزمالك وجماهيره، بينما يدخل الأهلي المباراة بهدف تحقيق الفوز.

وأردف: «التعادل مرضي لنادي الزمالك وجمهوره، ولو فاز يبقى خير وبركة، لكن الأهلي عايز الفوز، وجمهوره عايز الفوز، ومدربه عايز الفوز، وإدارته عايزة الفوز».

وفي سياق آخر، أبدى شوبير استغرابه من استبعاد محمود صلاح، لاعب الأهلي ومنتخب الشباب، من قائمة الفريق لمواجهة القمة، مشيدًا بإمكاناته الفنية، ومعتبرًا أنه يمتلك موهبة كبيرة قد تجعله من أفضل اللاعبين في مصر.

وقال شوبير: «استغرب استبعاد محمود صلاح لاعب الأهلي ومنتخب الشباب، وأنا شايفه لاعب كورة هائل، ومن الممكن أن يكون أفضل لاعب في مصر، وكان الأولى ينضم لقائمة لقاء القمة».

وأضاف: «إذا حصل محمود صلاح على فرصته مع الأهلي هيسكر الدنيا، ولازم فكره تكون على قد موهبته، وشوف حمزة عبد الكريم وصل لفين».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حصول محمود صلاح على فرصة للمشاركة مع الأهلي قد يمنحه فرصة لإظهار إمكاناته، مشددًا على أهمية التعامل مع موهبته بالشكل المناسب.