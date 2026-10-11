مصدر رفيع لوكالة الصحافة الفرنسية: مد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الرياض

مدد مطار الرياض الدولي تعليق العمل فيه، اليوم الأحد، عقب الهجوم الذي استهدفه وأسفر عن مقتل 12 شخصاً على الأقل وجرح مئات آخرين، بحسب ما أفاد مصدر رفيع في قطاع الطيران لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المصدر: "أُبلغنا فجراً بتمديد تعليق العمليات في مطار الرياض".

وأكد مصدر ثانٍ يعمل في الإشراف على الرحلات الجوية المتجهة إلى الرياض توقف العمليات "حتى إشعار آخر".

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت، أمس السبت، تعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتاً.

ولقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم وأصيب ما يزيد على 300 في هجوم على مطار الرياض الدولي أمس السبت، مع تصعيد جماعة الحوثي اليمنية هجماتها على المملكة.

وقالت هيئة ‌الطيران المدني السعودية إن من بين القتلى، في ثالث هجوم يستهدف المطار خلال الأيام القليلة الماضية، أربعة سعوديين، وشخصين من بنجلادش، وواحدا من كل من مصر والولايات المتحدة والأردن وفلسطين وسوريا والسودان.

ووفقا لأحدث إحصاء، قال مسئولون إن 309 أشخاص أصيبوا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن واشنطن تدرس الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين في هذا الصراع.

واكتظت المستشفيات بالجرحى الذين نقلوا بواسطة سيارات الإسعاف والطائرات الهليكوبتر، وكان بعضهم في حالة حرجة.

وأسفر هجومان ​سابقان يوم الخميس على مطار الملك خالد الدولي عن مقتل أربعة أشخاص وإلحاق أضرار جسيمة بطائرة تجارية سعودية كانت متوقفة على مدرج المطار.



