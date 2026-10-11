زيلينسكي: سنوقف استهداف المصافي إذا كفت روسيا عن مهاجمة منشآت الطاقة

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن أوكرانيا مستعدة ‌لوقف هجماتها على مصافي النفط الروسية إذا ما أوقفت موسكو هجماتها على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن أي خطوات ⁠لتخفيف حدة الصراع يجب أن تكون متبادلة ومصحوبة بضمانات حقيقية.

وذكر زيلينسكي، عبر تطبيق "تيليجرام"، أنه سيواصل محادثاته مع القادة الأوروبيين، اليوم الأحد، مضيفًا أن هناك محادثات يومية حول حزم جديدة للدفاع الجوي، بما ‌في ⁠ذلك الذخيرة للطائرات المقاتلة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأمس السبت، دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أوكرانيا إلى استبدال زيلينسكي، وقال إن "من الأفضل له ⁠أن يتوقف" عن ضرب مصافي النفط الروسية.

وردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي، قال وزير الخارجية الأوكراني، أندري سيبيها، في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، إن "الرئيس فولوديمير زيلينسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني، وإن الشعب وحده يملك الحق في حسم هذه المسألة"، بحسب موقع "العربية.نت" الإخباري.