هيثم حسن على مقاعد بدلاء سيلتك أمام ماذرويل في الدوري الاسكتلندي

يتواجد هيثم حسن على مقاعد بدلاء سيلتك خلال مواجهة ماذرويل، ضمن منافسات الدوري الاسكتلندي، ليواصل الانتظار للحصول على فرصة جديدة للمشاركة أساسيًا مع فريقه.

ويأتي جلوس هيثم حسن على دكة البدلاء للمباراة الثانية على التوالي في الدوري، بعدما تكرر الأمر خلال مواجهة رينجرز الأخيرة، التي سبقت فترة التوقف الدولي.

ويتصدر سيلتك جدول ترتيب الدوري الاسكتلندي برصيد 18 نقطة جمعها من 7 مباريات، متقدمًا بفارق نقطة واحدة على غريمه التقليدي رينجرز، في حين يحتل ماذرويل المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

وشارك هيثم حسن في 5 مباريات بالدوري منذ انضمامه إلى سيلتك خلال الموسم الحالي، ونجح في صناعة هدف، بإجمالي 303 دقائق لعب.

ويدخل ماذرويل المواجهة في ظل تراجع نتائجه، بعدما تلقى 3 هزائم متتالية في الدوري، بينما يسعى سيلتك للعودة إلى الانتصارات عقب خسارته أمام رينجرز، التي أوقفت سلسلة انتصاراته المتتالية وألحقت به الهزيمة الأولى في المسابقة.