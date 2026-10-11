ممدوح عباس ينفي رصد مكافأة ضخمة للاعبي الزمالك حال الفوز على الأهلي

نفى ممدوح عباس، الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، ما تردد في وسائل الإعلام بشأن تخصيص مكافأة مالية ضخمة للاعبي الفريق الأبيض، حال الفوز على الأهلي في مباراة القمة المرتقبة، والمقرر إقامتها مساء اليوم.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: "مباراة الزمالك والأهلي اليوم هي مباراة في الدوري الممتاز".

وأوضح: "لم أتحدث مع أي أحد من الإعلام، بخصوص مكافآت مالية ضخمة أو غير ضخمة".

واختتم: "هناك لائحة تنظم هذا الموضوع مع مجلس الإدارة".

وكانت قد ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن رصد ممدوح عباس، الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، مكافآت خاصة للاعبين والجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، حال الفوز في لقاء القمة، قبل أن ينفي عباس هذه الأنباء رسميًا عبر حسابه على منصة «إكس».

ويحل الاهلي ضيفًا ثقيلًا على الزمالك في مساء اليوم، الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027.