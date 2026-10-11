الديزل والغاز الروسيان يقودان أصوات الناخبين في أمريكا وألمانيا

• ترامب يعفي بوتين من العقوبات مؤقتا لدعم حزبه في انتخابات التجديد النصفي

• ميرتس يعاند رغم خسائر حزبه وينتقد حضور شرودر حفل عيد ميلاد بوتين الـ 74

تشير التوقعات إلى أن الديزل والغاز الروسيين قد يقودا أصوات الناخبين في كل من الولايات المتحدة وألمانيا، أكبر اقتصادين على المستوى العالمي، وفي أوروبا.

وفي حين تعاملت أمريكا دونالد ترامب ببرمجاتية مع أزمة الديزل؛ بإعلان اتفاق مع موسكو، لا يزال المستشار الألماني فريدريش ميرتس يدّعي الصلابة، رغم خسائر حزبه التاريخية في الانتخابات.

ويواجه ترامب أزمة حادة جراء ارتفاع أسعار الوقود في بلاده، خصوصا الديزل؛ المحرك الأساسي للأنشطة الاقتصادية، والمؤثر الأقوى في معدلات التضخم، ما دفع إلى انخفاض شعبيته إلى أدنى مستوى، كما يهدد الأمر بخسارة حزبه (الجمهوري) في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الشهر المقبل.

لذلك طلب ترامب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة زيادة ضخ الديزل الروسي في الأسواق، وإلى بلاده، نظير رفع العقوبات على شركاته بصورة مؤقتة. ولم يمض ساعات حتى أعلن ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء ‌الروسي، أن بلاده مستعدة لبدء توريد كميات إضافية ⁠من الديزل إلى الولايات المتحدة ودول أخرى الشهر الجاري، عقب مكالمة هاتفية بين ‌بوتين ⁠وترامب.

وأضاف أنه من المقرر أن تزيد الصادرات ⁠الروسية خلال شهري نوفمبر وديسمبر؛ مع عودة المصافي إلى ⁠العمل بعد انتهاء أعمال الصيانة، كما نقل الكرملين عن بوتين بأن بلاده مستعدة لتوريد النفط والوقود إلى أمريكا والأسواق ⁠العالمية؛ ما يدعم الاقتصاد الدولي.

وقال ترامب إن موسكو ستصدر 300 ألف طن من الديزل خلال الشهر الجاري، و500 ألف طن أخرى في نوفمبر المقبل، ومليون طن إضافية بعد ذلك مباشرة، مشيرا إلى أن مصافي موسكو تضررت من الضربات الأوكرانية، وحال عودتها إلى العمل بصورة طبيعية ستتوالى شحنات الديزل الروسي، وفق وكالة رويترز.

وعقب الإعلان عن اتفاق ترامب مع بوتين، انخفض سعر الديزل في أمريكا بنسبة 5%، وبلغ 4.64 للجالون، ما قد يؤثر إيجابا في أصوات الناخبين في أمريكا.

وكانت أسعار الديزل في أمريكا قد ارتفعت بنسبة 70% منذ بدء واشنطن وتل أبيب الحرب على إيران؛ وصعدت إلى 6.28 دولارًا للجالون يوم الخميس الماضي، وفق بيانات جمعية السيارات الأميركية.

ورغم خسائر حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، بقيادة فريدريش ميرتس، في الانتخابات، إلا أن ألمانيا أعلنت أنها لا تزال ملتزمة بممارسة الضغط على موسكو ودعم أوكرانيا، عقب اتفاق ترامب وبوتين.

كما وجه ميرتس انتقادا حادا للمستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر؛ بسبب حضوره حفل عيد ميلاد بوتين الـ 74 في موسكو، ووصف ذلك بأنه "غير أخلاقي تماماً"، وفق تقرير لـ "دويتش فيله".

وفشل حزب ميرتس (الذي كان يُعد حتى الآن أحد أكبر حزبين يتمتعان بشعبية في ألمانيا) في تجاوز عتبة الـ 5% اللازمة لدخول برلمان ولاية مكلنبورج-فوربومرن. وقد مثلت هذه الخسارة القاسية -التي وصفها ميرتس نفسه بأنها "كارثة"- المرة الأولى في تاريخ الحزب التي يخرج فيها تماماً من برلمان إحدى الولايات.

وفي انتخابات أخرى جرت خلال الصيف -في ولاية ساكسونيا-أنهالت- تراجعت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي المسيحي بنحو 20 نقطة مئوية، حيث مني بهزيمة ساحقة أمام حزب "البديل من أجل ألمانيا" الذي حصد أكثر من 40% من الأصوات.

ووفق تقرير تلفزيوني لـ "فرنسا 24"، يرى كثير من الناخبين أن خسائر حزب ميرتس، تعود بصورة أساسية إلى غياب الغاز الروسي عن البلاد، ما رفع أسعار السلع بشدة، وزاد معدلات التضخم إلى أعلى.

واتخذت ألمانيا وأوروبا ودول العالم إجراءات عديدة، منها فرض عقوبات عديدة على روسيا، بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.

ونتيجة لذلك، انخفضت حصة الغاز الروسي من واردات الاتحاد الأوروبي من نحو 45% قبيل الحرب إلى 12% في عام 2025.

واعتمدت أوروبا على بدائل رئيسية مثل الغاز النرويجي (المورد الأكبر)، والغاز المسال الأمريكي، ومن شمال أفريقيا وأذربيجان وقطر.

وفي الذكرى الرابعة لتفجير خط أنابيب الغاز نوردستريم الذي كان ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا وأوروبا، التي حلت في 26 سبتمبر الماضي، يطالب الكثير من الألمان بالعودة إلى الغاز الروسي الرخيص.

وقال بوريس راين، رئيس وزراء ولاية هيسن، إنه على القيادة "معالجة كل القضايا التي تهم المواطنين في حياتهم اليومية: تكاليف المعيشة، والأمن، والهجرة، وفرص العمل".

إلا أن المستشار الألماني لا يزال يرفض ذلك، فهل يمكن أن تجبره اتجاهات الناخبين على الخضوع لمطلب عودة الغاز الروسي؟