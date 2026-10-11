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ارتفع سعر صرف الدولار في البنوك المحلية في منتصف تعاملات اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026.



وارتفع سعر صرف الدولار فى بنك الأهلى المصرى وبنك مصر بقيمة 23 قرشا، ليسجل 52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع، مقابل 52.34 جنيه للشراء، و52.44 جنيه للبيع منذ نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وصعد سعر صرف الدولار فى بنك القاهرة بقيمة 19 قرشا، ليسجل 52.53 جنيه للشراء، و52.63 جنيه للبيع، مقابل 52.34 جنيه للشراء، و52.44 جنيه للبيع.

كما صعد سعر صرف الدولار في تعاملات البنك التجاري الدولي 22 قرشا، ليسجل 52.56 جنيه للشراء، و52.66 جنيه للبيع، مقابل 52.34 جنيه للشراء، و52.44 جنيه للبيع.

وارتفع في تعاملات بنك الإسكندرية بقيمة 20 قرشا، ليسجل 52.55 جنيه للشراء، و52.65 جنيه للبيع، مقابل 52.35 جنيه للشراء، و52.45 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر صرف الدولار في مصرف مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 52.38 جنيه للشراء، و52.48 جنيه للبيع.