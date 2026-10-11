منال عوض: تدوير المخلفات الزراعية يدعم الاقتصاد الأخضر ويعزز الاستفادة من الموارد المحلية

عوض: تدوير المخلفات الزراعية يدعم الاقتصاد الأخضر ويعزز الاستفادة من الموارد المحلية

محافظ الوادي الجديد: المصنع يدعم فرص الاستثمار والتشغيل و تحويل المخلفات لمنتجات ذات قيمة اقتصادية



تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، و حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، مصنع تدوير المخلفات الزراعية بمدينة الخارجة، وذلك فى ختام جولة الوزيرة بمحافظة الوادي الجديد التى استمرت لمدة يومين لتفقد المشروعات التنموية والبيئة والخدمية، جاء ذلك بحضور اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، و محمد كجك، نائب المحافظ، و عدلي أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الوادي الجديد أنشطة المصنع والتعرف على آليات تحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة ، ويقام المصنع على مساحة 6.5 فدان، بطاقة استيعابية تبلغ 32 طنًا من المخلفات الزراعية يوميًا، ويستهدف إنتاج البايوتشار (الفحم الحيوي) من مخلفات جريد النخيل، والـ«وود بيلت» باعتباره وقودًا حيويًا بديلًا، إلى جانب الأسمدة العضوية ووسائط الترشيح المستخدمة في معالجة وتنقية المياه، بما يسهم في تحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات ذات قيمة مضافة تدعم الأنشطة الإنتاجية المختلفة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن مشروعات تدوير المخلفات تمثل أحد المسارات المهمة لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، والحد من الآثار البيئية الناتجة عن تراكم المخلفات، فضلًا عن دعم الصناعات الخضراء وفتح آفاق جديدة للاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل، مشيرة إلى أهمية التوسع في المشروعات التي تحقق التكامل بين الأبعاد البيئية والاقتصادية للتنمية.

وأضافت عوض، أن التوسع في مشروعات إعادة تدوير المخلفات الزراعية يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد، ودعم أنماط الإنتاج المستدام، وتعزيز فرص إقامة مشروعات اقتصادية قائمة على إعادة التدوير، بما يحقق عوائد بيئية واقتصادية ويدعم توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وشددت على أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانات المصنع، ودعم كفاءة تشغيله، وتوفير متطلباته اللازمة، إلى جانب التوسع في تدريب وتأهيل شباب الخريجين للعمل في مجالات تدوير المخلفات والصناعات الخضراء، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز المردود التنموي للمشروع بمحافظة الوادي الجديد.

ومن جانبها، أكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، حرص المحافظة على دعم مشروعات تدوير المخلفات الزراعية والتوسع في الصناعات الخضراء، بما يعزز الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، ويسهم في تحويل المخلفات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية. وأشارت إلى أهمية المشروع في دعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مجال إعادة التدوير، وتوفير فرص عمل لشباب المحافظة، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد والجهات المعنية.